Opfer um Vermögen gebracht: Suche nach diesem Mann

Der serbische Staatsbürger soll sich als israelisch-luxemburgischer Investor ausgegeben und den österreichischen Industriellen kontaktiert haben. Dieser hatte im August 2022 über eine Crowdfunding-Plattform nach Kapitalgebern für eine geplante Erweiterung seiner Immobilienprojekte in den Osten Österreichs gesucht, berichtete Valentin Szaga-Doktor, Ermittler der Rip-Deal-Unit Vienna. Wochenlang blieben Verdächtiger und Opfer in Kontakt – schließlich kam es zu zwei Treffen, erst im spanischen Malaga, später in Paris in Frankreich. Der vermeintliche Investor soll angegeben haben, 80 Millionen Euro investieren und das Geschäft in der Kryptowährung Bitcoin abwickeln zu wollen.