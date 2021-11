Aufsichtsrat wehrt sich nun gegen Vorwürfe

Auch Elisabeth Gürtler, bis 2018 Chefin der Spanischen Hofreitschule, bezeichnet das Engagement in einem „Krone“-Gespräch - wenig überraschend - als Win-win-Situation für alle Beteiligten. Weder die Schule noch die Steuerzahler hätten einen finanziellen Schaden dadurch erlitten. Zudem bezweifelt sie, dass „Fantasca“ jetzt mehrere Hunderttausend Euro wert sei. Und so wurde ein Pferd vergoldet - und dennoch will sich niemand daran bereichert haben.