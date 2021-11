Causa Hofreitschule: Das sagt der Pferdebesitzer

„Einspringer“ für Vorführungen

Der Hengst mit dem Namen „Maestoso Fantasca-67“ sei schließlich im Jahr 2014 „als Einspringer“ für Auftritte aktiviert worden, weil es damals einen Engpass an Pferden gegeben habe, so Marihart. In den Jahren 2018 bis 2020 sei der Hengst insgesamt 129-mal bei einer Aufführung eingesetzt worden, „was die Möglichkeit der Eigennutzung für die Besitzerin dramatisch reduziert habe“. Insgesamt neun Monate sei das Pferd der Hofreitschule zur Verfügung gestanden, die Reitstunden durch die Bereiter seien „vertraglich vereinbarte Bewegungseinheiten“ gewesen, in denen die „Bereiter in die Rolle des Beobachters wechselten“.