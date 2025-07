Streit im Fitnessstudio eskaliert: Drei Verletzte

Ein zunächst harmloser Streit um ein belegtes Waschbecken in einem Fitnessstudio in Wien-Donaustadt ist am Ende völlig eskaliert. Denn ein 17-Jähriger soll vor einigen Tagen einen anderen Besucher (25) damit provoziert haben. Am Mittwoch sahen sich die beiden zufällig wieder, und diesmal flogen die Fäuste.