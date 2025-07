„Es wird schiach!“: Sommer fällt weiter ins Wasser

Juli befindet sich bisher genau im langjährigen Schnitt

Was zunächst nach sehr viel klingt, dürfte sich aber recht schön verteilen, da der Regen nicht in kürzester Zeit, etwa durch Schwergewitter, sondern über einen längeren Zeitraum fallen dürfte. Auch auf den Bergen gebe es aktuell nicht viel Schneeschmelze, was die Lage zusätzlich entschärfe. Dennoch wird man im Ares Tower in der Wiener Donaustadt ein Auge darauf werfen, wie sich die Lage weiter entwickelt. Von einem hochsommerlichen Juli sei man aktuell weit entfernt. Man befinde sich tatsächlich exakt im langjährigen Schnitt.