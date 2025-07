Ochsenknecht von Hafterfahrung „stark belastet“

Am Donnerstag wurde der unter Betrugsverdacht stehende Jimi Blue Ochsenknecht gegen eine Kaution in der Höhe von 15.000 Euro enthaftet. Die Nacht in der Justizanstalt Innsbruck verbrachte der Promi-Sohn in einer Mehrbettzelle. Die letzten Wochen haben Spuren hinterlassen. In der Einvernahme bei der Polizei übernahm der 33-Jährige Verantwortung.