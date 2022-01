15 Jahre Haft nach mehrfachen Kindesmissbrauch

Bereits seit Monaten befanden sich zwei Männer - ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Völkermarkt und ein weiterer 24-jähriger Pädophiler aus Deutschland - in Kärnten in U-Haft: Ihnen wurde schwerer Kindesmissbrauch in mehreren Fällen vorgeworfen. Auf dessen Spur kamen die Ermittler über den Kinderpornoring von Münster (D). Am Dienstag musste sich einer der beiden Angeklagten, der Völkermarkter, am Landesgericht in Klagenfurt verantworten. Das Urteil: 15 Jahre Haft. Der Täter wird zudem in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.