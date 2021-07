Kinderpornoring könnte auch Kärnten betreffen

Seit Weihnachten in U-Haft

Wie berichtet, führte eine Spur das Einsatzkommando „Rose“ vom Handy des deutschen Hauptverdächtigen Adrian V. (28) zu uns: In einem der bei mehreren Razzien sichergestellten Filme soll ein 44-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Raum Völkermarkt mit zwei kleinen Buben im Alter von neun und zehn Jahren zu sehen sein. Der mutmaßliche Kinderschänder, der bereits 2010 einschlägig verurteilt wurde, sitzt daher seit Weihnachten in Klagenfurt in Untersuchungshaft. Auch ein weiterer Pädophiler (24) aus Deutschland befindet sich ebenfalls hier hinter Gittern. Beiden wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern im Volksschulalter vorgeworfen. „Die Ermittlungen gegen sie laufen aber noch“, berichtet Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, die in diesem sensiblen Fall nicht alleine arbeitet, sondern mit den deutschen Anklagebehörden in Münster und Wuppertal kooperiert.