Buben (9) missbraucht: Kärntner festgenommen

Im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex Münster in Deutschland sind Anfang Dezember zwei Männer in Österreich festgenommen worden, darunter ein Kärntner. Ihnen wird schwerer sexueller Missbrauch zur Last gelegt. Der 44-jährige Kärntner und ein 24-jähriger Deutscher sollen zwei Buben im Alter von jeweils neun Jahren missbraucht haben.