Omikron: Staaten passen Quarantäneregeln an

In England wurden zuletzt mehr als 160.000 neue Corona-Fälle gemeldet. Darum sollen Schüler auch hier wieder im Klassenzimmer Masken tragen. In den übrigen britischen Landesteilen Schottland, Wales und Nordirland gilt seit Langem eine Maskenempfehlung in Schulen. Die vorläufige Empfehlung gilt von der siebenten Klasse an, also etwa ab dem Alter von zwölf Jahren, wie die britische Regierung am Sonntag wenige Tage vor Ferienende mitteilte. Dies solle sicherstellen, dass so viele Jugendliche so lange wie möglich die Schule besuchen können.