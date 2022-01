Salzburg feiert 9. Sieg in Folge ++ Graz verliert!

Der VSV fuhr mit dem klaren Erfolg gegen die 99ers seinen 3. Sieg in Serie seit der 1:9-Klatsche gegen den KAC ein. In Graz traf Renars Krastenbergs für die effizienteren Villacher im Schlussdrittel zweimal, auf der Gegenseite gelangen auch Mike Zalewski zwei Treffer. Die Grazer verpassten nicht nur einen neuen Klub-Rekord von neun Siegen in Folge, sondern mussten den VSV auch in der Tabelle auf Platz sieben vorbeilassen.