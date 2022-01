Im glitzernden Fummel durch das Outback

Mega-Hits, bunte, schräge Kostüme, unglaubliche High-Heels und starke Gefühle! Am Samstag hatte das Musical „Priscilla“ erstmals in Österreich Premiere: Drag-Queens und die Band „DJ Ridoo & The Kangaroos“ rockten das Linzer Musiktheater, Standing Ovations ließen das Finale des turbulenten Roadtrips beben!