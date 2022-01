Zwei Jugendliche kamen nach Drogenparty ins Spital

Mutter alarmierte Rettung

Diese alarmierte die Rettung und machte sich auf den Weg zu ihrem Sohn. Von der Rettung wurde auch die Polizei über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der Polizei kümmerten sich die Rettungssanitäter bereits um die beiden Burschen, die nicht mehr wirklich ansprechbar waren. Sie wurden nach der notärztlichen Versorgung in das Krankenhaus nach Waidhofen an der Ybbs gebracht.