Junge Wintersportler verunfallten beim Skifahren

Rückenverletzungen

Ebenfalls am Freitag stürzte ein 9-jähriger Deutscher beim Skifahren in Bad Kleinkirchheim. Der Urlauber kam von der Piste ab und wurde über eine Böschung geschleudert. Nach zirka sechs Meter prallte das Kind auf dem Boden auf. Auch hier musste der Rettungshubschrauber „Alpin 1“ ausrücken. Der Bub wurde mit Verletzungen im Rückenbereich in das Klinikum nach Klagenfurt gebracht.