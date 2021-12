In vielen Kärntner Städten knallen nur die Korken

Viele Städte verzichten auf Feuerwerk

In Villach, Feldkirchen, Hermagor, St.Veit, Spittal, Völkermarkt und Wolfsberg gibt es keine Ausnahmebewilligung. Ausnahmsloses Verbot in allen Ortgebieten gilt aber in unmittelbarer Nähe von Krankenhäusern, Kinderheimen, Alters- oder Erholungsheimen, Tankstellen, Kirchen sowie Tierheimen und Tiergärten. Auch auf die Kategorie der Feuerwerkskörper sollte geachtet werden, da meist nur die handelsüblichen Kategorien F1 (Wunderkerzen, Knallerbsen, Tischfeuerwerk etc.) und F2 (Knallfrösche, Batteriefeuerwerke etc.) im privaten Bereich verwendet werden dürfen.