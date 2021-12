Waldrodung in Ohlsdorf sorgt für Landtagsanfrage

Wie es dann doch zu einer Genehmigung der Widmung gekommen ist, werde in einer Landtagsanfrage des Grünen Landtagsklubs an Raumordnungsreferenten Landesrat Achleitner von diesem zu beantworten sein, wie der Klubobmann der Grünen im oö. Landtag Severin Mayr ankündigt. „Nach der bereits erfolgten gewaltigen Naturzerstörung wirft diese Causa immer mehr Fragen auf. Wie kann es sein, dass von der Fachaufsicht des Landes geäußerte Versagungsgründe so schnell unter den Tisch gekehrt werden konnten und eine Genehmigung für das größte Wald- und Bodenvernichtungsprojekt der jüngeren Geschichte ausgesprochen wurde?“, fordert Mayr Aufklärung, vorerst in Form einer mündlichen Anfrage in der nächsten Landtagssitzung.