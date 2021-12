„Schotterbaron“ opfert Ohlsdorfs grüne Lunge

Schon jetzt gibt es in Ohlsdorf eine Altlast-Deponie – und ein Zementwerk, das täglich mehr als 100 Tonnen Kohlendioxid in die Luft bläst. Waldflächen dagegen sind hier bereits rar geworden. Dass jetzt noch einmal 180.000 Quadratmeter Wald gerodet werden sollen, ist eine echte Hiobsbotschaft für Mensch und Natur in dieser Region“, kritisiert auch Greenpeace-Europa-Geschäftsführer Alexander Egit scharf.