Einsatz: Mann prügelt in Wiener Bim auf Frau ein

Schock für Fahrgäste in einer Wiener Bim am Dienstagabend: Ein Unbekannter soll einer Frau in einer Garnitur der Straßenbahnlinie 5 mehrere Schläge ins Gesicht verpasst haben. Zahlreiche Passanten sollen sofort Zivilcourage gezeigt und den Schläger von der Frau weggezerrt haben. Der Tatverdächtige ist auf der Flucht.