Messerattacke auf Ex-Freundin: Opfer einvernommen

Die Bluttat war am Montag der Vorwoche in einer Wohnung in der Langobardenstraße verübt worden. Die 44-Jährige erlitt schwere Stichverletzungen ab Oberkörper und an den Beinen, konnte sich aber ins Stiegenhaus retten. In der Wohnung fanden die alarmierten Polizisten den Mann, die Reanimationsversuche bei dem 46-Jährigen kamen zu spät.