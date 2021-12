Eigene Ehefrau gewürgt und bedroht: Festnahme

Nachdem er gegenüber seiner Frau gewalttätig geworden sein soll und sie vor Polizisten mit dem Umbringen bedroht hat, ist ein 22-Jähriger in der Nacht auf Dienstag in Wien-Josefstadt festgenommen worden. Die ebenfalls 22-jährige Frau gab an, den Mann vor Kurzem verlassen zu haben. Vor einigen Tagen soll er sie bewusstlos gewürgt und am Dienstag auf dem Wiener Gürtel zudem mit seinem Fahrzeug ihren Pkw touchiert haben.