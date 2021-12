Kurz zum Trump-Freund | Gebanntes Warten

Gebanntes Warten. Höchst unterschiedlich reagiert die Welt auf die Omikron-Welle. Unsere Redaktion hat sich international umgeschaut und dabei sehr verschiedene Herangehensweisen gefunden. Einige Länder wie Spanien und Portugal erlassen neue Beschränkungen, andere wie Großbritannien sehen keinen Anlass für verschärfte Regeln - vorerst zumindest. In Italien gilt neuerdings wieder eine Maskenpflicht im Freien, ähnliches plant auch Frankreich. In Österreich wird unterdessen gebannt auf den Omikron-Durchbruch gewartet. Gestern lagen die Neuinfektionszahlen schon wesentlich höher als an den Vortagen. Im neuen Jahr, so viel ist sicher, geht es auch bei uns los. Die positive Nachricht: Immer stärker verdichtet sich die Annahme, dass die Erkrankungen bei der Omikron-Variante milder verlaufen. Denn in jenen Ländern, die derzeit Allzeit-Rekord-Infektionszahlen vermelden, bleibt die Zahl der Corona-Todesopfer deutlich unter den Werten aus den bisher stärksten Wochen zu Jahresanfang. Hoffen wir, dass sich dieser Trend fortsetzt!