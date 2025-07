Lothar Matthäus: „Eine sehr sympathische Lösung“

Eine Idee, die bei Matthäus Erinnerungen weckt, blieb der ehemalige Libero 2000 doch selbst länger in München als ursprünglich geplant, ehe er nach New York wechselte. „Damals waren zwei Spieler ausgefallen und ich bin auf Uli Hoeneß zugegangen und habe gesagt: ‘Frage doch in New York, ob ich die Vorbereitung in München machen kann. Ich könnte euch in der Liga und vor allem in der Champions League gegen Real Madrid eine Hilfe sein.‘ Dann hat Uli in New York angerufen und ich stand noch länger bei Bayern unter Vertrag“, schilderte der 64-Jährige. Wieso also sollten es Christoph Freund und Max Eberl Hoeneß nicht gleichtun?