Omikron: Schon über 100 Zugausfälle in Italien

Wird Quarantänezeit verkürzt?

Die Fähre „Mega Express Five“ der Reederei Corsica Ferries, die am Dienstagabend vom Hafen Golfo Aranci im Nordosten Sardiniens in Richtung der toskanischen Hafenstadt Livorno hätte abfahren sollen, konnte die Insel nicht verlassen, nachdem 23 Crewmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die 330 Passagiere und 113 Autos, die sich bereits an Bord befanden, wurden auf ein weiteres Schiff umgeleitet.