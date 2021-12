WHO warnt vor überfüllten Spitälern in Europa

Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich derzeit in Europa rasant aus. In mehreren Ländern ist sie bereits die dominierende Variante bei den Neuinfektionen mit Covid-19. Auch in Wien ist die Mehrzahl der positiv getesteten Fälle bereits auf eine Infektion mit der jüngsten Mutation des Erregers SARS-CoV-2 zurückzuführen.