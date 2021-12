Wien: Jetzt dominiert Omikron die Neuinfektionen

Bereits über die Weihnachtsfeiertage ist die hochinfektiöse Omikron-Variante in Wien zur dominierenden Mutation geworden, wie es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Sonntagnachmittag gegenüber dem „Standard“ hieß. Alleine am Stefanitag wurden in Wien insgesamt 552 aktive Omikron-Fälle gemeldet - noch am Dienstag vor Weihnachten waren es lediglich 266 gewesen. Allerdings muss hier bedacht werden, dass die Sequenzierung der Proben immer einige Tage in Anspruch nimmt - daher müssen die Zahlen unabhängig von den täglichen Neuinfektionen betrachtet werden.