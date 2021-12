Missverständnis um stornierte Zugtickets geklärt

Eigentlich wollte Doris A. mit ihrer Familie Anfang Dezember mit dem einen vorweihnachtlichen Ausflug nach Mariazell (NÖ) unternehmen. Tickets hatte die Tochter der Wienerin zuvor bereits an einem Fahrkartenautomaten gelöst und dafür 155 Euro bezahlt. Doch der Lockdown machte der Familie einen Strich durch die Rechnung. „Also habe ich mich an die ÖBB gewandt und um Erstattung der Kosten ersucht“, so die Leserin. Vom Kundenservice der Bahn sei ihr daraufhin jedoch mitgeteilt worden, dass bei ihren Fahrkarten keine Stornierung oder Teilrefundierung vorgesehen sei. „Ich finde das nicht korrekt“, wandte sich die Wienerin schließlich Hilfe suchend an die „Krone“.