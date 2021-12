Jugendliche verletzten Fußgänger mit Feuerwerk

Ohne Vorwarnung wurden am Montag gegen 19 Uhr mehrere Passanten in der Villacher Innenstadt grundlos von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen. Begonnen haben die Burschen damit, einen Jugendlichen in einem Fast-Food-Restaurant in Villach zu attackieren und dabei seine Brille kaputt zu machen. Die Bande flüchtete aus dem Lokal und warf kurz darauf einen Feuerwerkskörper in eine Fußgängergruppe am Hauptplatz. Eine 21-Jährige erlitt dadurch ein Knalltrauma und musste in das LKH Villach eingeliefert werden.