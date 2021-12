„Test-Gipfel“ absolviert, GECKO tagt noch

GECKO tagt zu Omikron-Lage

Seit 17 Uhr tagt wieder die „gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination“ (GECKO), Ziel ist eine Einschätzung der aktuellen Corona-Lage, wohl vor allem mit Blick auf die neue Virus-Variante Omikron und die bevorstehende Infektions-Welle. Auch bei diesem Treffen handle es sich um eine rein interne „Arbeitssitzung“, hieß es im Vorfeld. Information an die Öffentlichkeit ist danach ebenfalls keine geplant. Sollten die Experten Empfehlungen aussprechen, so richten sich diese an die Bundesregierung, die dann gegebenenfalls darüber entscheidet. Allfällige Neuerungen würden wohl erst in den kommenden Tagen verkündet werden. Striedinger und Reich stehen jedenfalls in „stetigem Austausch“ mit der Bundesregierung, hieß es seitens der Kommission.