Bereits drei Kandidaten für Bürgermeistersessel

Offiziell bestätigen will Stefan Muxel (Liste Unser Dorf) seine Kandidatur bei der kommenden Bürgermeisterwahl nicht. In informierten Kreisen gilt diese aber bereits als ausgemachte Sache. Damit würden am 6. Februar gleich drei Personen um den Chefsessel in Lech rittern. Einerseits ist da Gerhard Lucian, Hotelier und Mitglied der „Liste Lech“. Er hat bereits vor Weihnachten bekannt gegeben, Stefan Jochum beerben zu wollen. Die Liste Lech, die im Herbst 2020 noch mit Langzeitbürgermeister Ludwig Muxel angetreten war, hält aktuell acht Stimmen in der Gemeindevertretung.