Dreist! Gäste lachten Lecher Hotelchef einfach aus

Streng kontrolliert wird auch die Anfahrt in die Skigebiete sowie die Grenze von Tirol nach Vorarlberg. Jene Skifahrer, die am Wochenende mit Tiroler Kennzeichen in Warth unterwegs waren, sind völlig legal eingereist. Die Lechtalstraße (L 198) ist von 22 bis 6 Uhr gesperrt, in der Zeit von 6 bis 22 Uhr wird dort lückenlos kontrolliert, hieß es seitens des Bezirkspolizeikommandos Reutte. Ein negativer Coronatest berechtigt 48 Stunden lang zur Einreise ins Ländle - und natürlich auch zum Skifahren.