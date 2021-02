Das ungeliebte Kind von Lech wird nun Wirklichkeit

Fakt ist aber auch, dass die Gemeinde unter Bürgermeister Muxel offensichtlich alles getan hat, um es Lech nahezu unmöglich zu machen, das Projekt noch einmal zu überdenken. „Es stimmt, die abgeschlossenen Verträge sind so gestaltet, dass Ausstiegsszenarien für die Gemeinde sehr schwierig sind, aber das können wir nicht ändern“, erläutert Jochum, der wie die meisten Gemeindevertreter unter Muxel keine Einsicht in die Verträge erhalten hat. Und so wird das Gemeindezentrum nun gebaut werden. Einziger Silberstreif am Horizont: Ein neu gegründeter Ausschuss soll mit Architekten und Generalplanern verhandeln, ob das Projekt nicht noch etwas verkleinert werden könnte. Laut Vergaberecht gibt es dafür aber nur einen maximalen Spielraum von 15 Prozent. Alles, was darüber hinaus vom Ursprungsplan abweicht, verlangt eine Neuausschreibung. Ob sich aber ausgerechnet jene, die an dem Projekt verdienen, zu einer Reduktion bereit erklären, ist wohl fraglich.