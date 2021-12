15.000 Kages-Mitarbeiter bekommen Corona-Bonus

500 Euro Corona-Bonus vom Land Steiermark bekommen alle, die drei Monate lang engen Kontakt mit Infizierten hatten – Ärzte, Pfleger, aber auch Reinigungspersonal. Im Dezember werde das Geld bei den Menschen ankommen, hieß es. An wie viele Personen der Bonus schon bezahlt wurde, weiß man beim Land Steiermark – das den Trägern die Kosten rückerstattet – aber Ende Dezember nicht. Die Träger müssten die Zaheln erst rückmelden. „Wir gehen von etwa 20.000 in Pflegeheimen und 16.000 Personen in Krankenhäusern aus“, sagt ein Sprecher. Insgesamt rechnet man mit Kosten von mindestens 18 Millionen Euro.