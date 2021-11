Viele Pfleger fallen um ihren Corona-Bonus um

Auch die Politik springt auf das brisante Thema auf. Der Grazer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) sagt in Richtung Landesregierung: „Sie muss endlich einsehen, dass in der Pflege der Hut brennt. Die Beschäftigten in Krankenhäusern, Pflegeheimen und in Mobilen Diensten arbeiten seit anderthalb Jahren am Limit.“