Musikindustrie will gegen „Fake-Streams“ vorgehen

Juristischer Erfolg gegen Anbieter von „Fake-Streams“

Der BVMI hatte im Vorjahr juristische Erfolge gegen Manipulationen publik gemacht. Das Landgericht Berlin hatte eine einstweilige Verfügung gegen den Betreiber einer Website erlassen, die auf eine Unterlassung hinauslief. Laut BVMI bot die in Deutschland ansässige Website „die Erzeugung von Fake-Streams an, die die Häufigkeit, mit der ein Musikstück tatsächlich über einen Audio-Streaming-Dienst gehört wurde, in illegaler Weise in die Höhe treiben“.