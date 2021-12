Kind (4) geriet bei Demo in Pfefferspray-Wolke

Auch am Weihnachtswochenende fanden in Deutschland zahlreiche Proteste gegen Corona-Maßnahmen statt. In Schweinfurt eskalierte die Situation am Sonntagabend - es kam teilweise auch zu gewaltsamen Ausschreitungen. Die Polizei musste acht Personen festnehmen und 44 Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten.