Brasilien: Zwei Staudämme nach Unwettern gebrochen

Viele Straßen im betroffenen Gebiet sind blockiert

Der Gouverneur von Bahia, Rui Costa, erklärte auf Twitter: „Priorität ist im Moment, Leben zu retten.“ Am Samstag schickte die Regierung bereits Helfer und Ausrüstung, um die von den Wassermassen eingeschlossenen Menschen aus ihrer misslichen Lage befreien zu können. Die Einsatzkräfte „ergreifen alle Maßnahmen, um den Opfern der schweren Regenfälle, die Bahia zu Weihnachten heimgesucht haben, die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen“, versprach Costa in einer Videobotschaft am Samstag. Teilweise gestaltet sich dabei schon die Anreise schwierig: Einige Straßen waren durch die Wassermassen, Erdrutsche oder Felsstürze blockiert.