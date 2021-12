Am Heiligen Abend mit Pkw ins Bachbett gestürzt

Am Heiligen Abend gegen 18 Uhr war ein 32-jähriger, in Dornbirn wohnhafter Mann mit seinem Pkw in Dornbirn „Am Wall“ in Fahrtrichtung Haselstauden unterwegs. Laut eigenen Angaben kam er kurz vor der Kreuzung „Am Wall/ Weppach“ zu nahe an den rechten Fahrbahnrand und stürzte in weiterer Folge in den Steinebach.