Sehr emotionale Weihnachten in den Krankenhäusern

Heiligabend ist am Vormittag ein sehr hektischer Tag im Spital. Es muss organisiert werden, wer von den Patienten entlassen werden kann, wenn es der Gesundheitszustand zulässt. Die Kollegen, die mit ihren Lieben zu Hause feiern wollen, legen nochmals einen Gang zu, dass sie rechtzeitig fertig werden. Eine gewisse Vorfreude ist zu spüren, Weihnachten ist einfach etwas Besonderes. „Wenn dann der Trubel vorbei ist, wird es aber ruhig im Spital“, beschreibt Christa Nocker die Stunden vor dem Weihnachtsfest. Die Oberärztin für Innere Medizin am LKH Hohenems ist seit über 30 Jahren in ihrem Beruf tätig und fast an jedem 24. Dezember im Dienst.