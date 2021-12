Worüber wir uns in Österreich freuen sollten

9. Anders als in demokratischen Systemen fehlt in einer Diktatur die Kontrolle der Regierung durch die Volksvertreter im Parlament. In Österreich können die von uns gewählten Abgeordneten im Nationalrat jede Regierung, egal welcher Parteifarbe, jederzeit mit Mehrheit abberufen werden All das gibt es in Diktaturen nicht, weil da die Opposition ausgeschaltet wird. Ebenso ist bekanntlich in diktatorischen Regimes die Unabhängigkeit der Justiz Fehlanzeige, und eine Gewaltenteilung nicht gewährleistet. Eine Person, Gruppe oder Organisation hat das Machtmonopol.