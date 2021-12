Zurück an den Start? Corona und Omikron

Ich habe die Pandemiebekämpfung bisher so verstanden: Erstens benötigen wir möglichst viele Geimpfte, weil diese sich seltener anstecken, das Virus für kürzere Zeit und daher weniger übertragen, sowie nicht so oft schwer krank werden. Das entlastet die Krankenhäuser. Zweitens warten wir auf Medikamente in Tablettenform. Drittens gibt es Antikörper, die Infizierte als Infusion bekommen können. Tabletten und Antikörper senken aber das Risiko schwerer Erkrankungen bei weitem nicht so sehr wie die Impfung.

Das ist korrekt. Die ersten Packungen Tabletten langen gerade endlich in Österreich ein. Noch etwas wirkungsstärkere Tabletten folgen. Momentan stehen uns auch in größerer Menge monoklonale Antikörper zur Verfügung. Aus meiner bescheidenen Sicht hätten wir diese schon viel früher zum Einsatz bringen sollen. Tabletten und Antikörper sind aber kein Ersatz für die Impfung, weil sie weniger Wirkungskraft und stärkere Nebenwirkungen haben. Das gilt auch für Omikron.