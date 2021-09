Bekenntnis der Österreicher zur Demokratie stabil

Das Bekenntnis der Österreicher zur Demokratie ist stabil, die Zufriedenheit mit deren Funktionieren unterliegt aber beträchtlichen Schwankungen. Das geht aus Befragungsdaten hervor, die die Meinungsforscher Peter Ulram und Peter Hajek am Freitag präsentiert haben. Am größten war die Unzufriedenheit während der Flüchtlingskrise 2015/16. In der Covid-Krise bekundeten 39 Prozent Unzufriedenheit und 59 Prozent Zufriedenheit.