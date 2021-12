Österreichs Wandel zum „Demokratie-Sorgenkind“

Für die „Frankfurter Allgemeine“ besteht „Anlass zur Sorge, wenn sich in derart dichter Folge eine politische Krise an die andere reiht“. „Man fragt sich, wie handlungsfähig eine derart hin und her geworfene Regierung noch sein kann, zumal es in Zeiten der Pandemie auf entschiedenes und kluges Handeln ankommt“, zeigt sich die konservative Tageszeitung skeptisch, auch wenn sie betont, dass eine Staatskrise nicht ausgebrochen sei.