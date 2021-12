ÖSV-Überraschungsmann: „Das war das Allerschönste“

Über die Weihnachtsfeiertage gönnt sich der Vorarlberger Patrick Feurstein einige ruhige Tage in seiner Mellauer Heimat. Was den 25-Jährigen, der vergangenen Sonntag beim Riesentorlauf in Alta Badia auf Rang vier gerast war, am meisten an seinem Sensationsergebnis gefreut hat und wie er seine Olympia-Chancen einschätzt, verriet er der „Krone“.