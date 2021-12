„Wirklichkeit ist nicht nur, was VP in Arena sagt“

Nirgendwo sieht man die grüne Handschrift in der Regierung weniger als in Asyl- und Migrationsfragen. Wie sehr schmerzt es Sie, dass Österreich nicht unter den 15 EU-Ländern ist, die nun afghanische Flüchtlinge aufnehmen werden?

Ich glaube, es wäre gut, wenn Österreich ein Kontingent übernehmen würde. Besonders Schutzbedürftigen würden wir diesen Schutz gewähren. Die ÖVP sieht das anders. Was aber auch stimmt: Österreich nimmt gemessen an der Bevölkerungszahl so viele Asylanträge entgegen wie kaum ein anderes europäisches Land. Und es gibt mehr positiv beschiedene Bleiberechtsfälle als in den Vorgängerregierungen. Die Wirklichkeit ist nicht nur das, was die ÖVP versucht, in der medialen Arena zu erzählen. Die Wirklichkeit kann man an faktischen Entscheidungen und Ergebnissen sehen.