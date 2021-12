Innsbrucker Haie beenden Negativserie mit Torgala

Der HC Innsbruck hat seine Misserfolgsserie in der ICE Eishockey-Liga beendet. Die „Haie“ setzten sich am Donnerstag auswärts gegen Znojmo mit 6:2 (3:0,1:1,2:1) durch, fuhren damit nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg ein und verbesserten sich auf Tabellenrang fünf.