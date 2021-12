Bischof Benno: Jeder Mensch hat sein Bethlehem

Weihnachten heißt für mich, dass sich Gott in die Situation des Menschen begibt. Viktor Frankl, der während der NS-Zeit im Konzentrationslager war und bei dem ich meine Ausbildung gemacht habe, hat einmal gesagt, dass jeder sein Auschwitz habe. Ich würde sagen, jeder hat sein Bethlehem. Jeder hat seine Ängste, seine Not, seine Unsicherheit. Und auch seine Erschöpfung, die Müdigkeit, die all diese Corona-Dinge mit sich bringen. Wenn man dieses Bethlehem der Menschen sieht, sieht man auch, was Weihnachten bedeutet: Nämlich, dass Hoffnung und Zuversicht in diese menschlichen Situationen kommen.