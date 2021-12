Trotz Warmfront: Glatteisgefahr auf den Straßen

Kein Schneefall, aber Regen

Am ersten Weihnachtsfeiertag dominieren weiterhin dichte Wolken den Himmel. Den Regenschirm aufspannen müssen am 25. Dezember Oberösterreicher und Nordburgenländer: Dort wird es zeitweise regnen. Sonst ist es weitgehend trocken, im Laufe des Tages greifen Regenfälle von Süden her über. Sonnenstrahlen gibt es nur selten, am ehesten im alpinen Raum. Minus sechs bis plus sechs Grad zeigt das Thermometer in der Früh, am Tag maximal ein bis zehn Grad, mit den höchsten Werten in Richtung Westen.