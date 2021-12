Kein „Leise rieselt der Schnee“ zu Weihnachten

In dieser Landeshauptstadt bleibt es weiß

Einzig ganz im Süden, in Klagenfurt, dürfte sich auch an Weihnachten die Schneedecke halten können. Im Osten allerdings verläuft der Heilige Abend und der erste Weihnachtsfeiertag überaus mild, bis zu zwölf Grad sind möglich. Weihnachtlicher fühlen sich die Festtage noch am ehesten in Kärnten und Osttirol an - dort werden um die null bis drei Grad plus prognostiziert. Vielleicht etwas tröstlich: Im heurigen Jahr haben wir wohl keinen Wärmerekord zu fürchten. Den stellte laut Ubimet Salzburg im Jahr 2013 mit 19,1 Grad auf.