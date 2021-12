Klirrend kaltes Österreich: Bis zu minus 19,5 Grad

Eine winterliche Nacht und ein bitterkalter Morgen liegen hinter uns, mit Temperaturen, die einem Wintertag auch würdig sind. Einer der Kältepole war dabei etwa Radstadt, hier zeigte die Temperaturmarke minus 19,5 Grad an. Plusgrade werden aber auch im Tagesverlauf nur spärlich gesät sein, ehe uns die nächste frostige Nacht bevorsteht. Auch am Donnerstag zeigt der Winter noch einmal, was er kann, ehe ihm just am Heiligen Abend die Puste ausgeht …