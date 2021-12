Meinl-Reisinger sieht nächsten Lockdown kommen

Kritik an Sperrstunde

Die ersten Empfehlungen des Konsortiums sieht die NEOS-Chefin jedenfalls nicht gänzlich gelungen. Besonders das Vorverlegen der Sperrstunde auf 22 Uhr mach epidemiologisch keinen Sinn. Es sei „nicht Fisch, nicht Fleisch“, stelle die Wirte vor zusätzliche Herausforderungen und verdränge vieles in den privaten Bereich, der nicht kontrolliert werden kann, so Meinl-Reisinger.